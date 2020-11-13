DSÖ'den flaş karar! O aşı önerilen aşılar listesine alınacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Rusya'nın geliştirdiği 'Sputnik V' isimli aşıya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü, söz konusu aşının gerekli kriterleri karşılaması durumunda acil kullanım için önerilen aşılar listesine alınacağını açıkladı.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "DSÖ, Sputnik V'nin acil kullanım listesine dahil edilmesi için başvuruda bulunma isteği üzerine Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ile temasa geçti ve Sputnik V aday aşısına ilişkin verileri sabırsızlıkla bekliyor. Değerlendirme için gönderilecek ürünün listeye dahil edilme kriterlerini karşıladığı tespit edilirse, DSÖ sonuçları açık bir şekilde yayınlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, DSÖ'nün şu ana kadar acil kullanım için hiçbir koronavirüs aşı adayının ön yeterliliğini değerlendirmeye almadığı belirtildi.