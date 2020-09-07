DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Bu son pandemi olmayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsviçre'nin Cenevre şehrindeki merkezinde koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yeni açıklamada bulundu.

Dünyanın gelecek pandeminlere yeterince hazır olmadığını belirten ve bir sonraki pandemiye karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelere çağrıda bulunarak sağlık altyapıları için yapılan yatırımların artırılmasını istedi.

“Bu son pandemi olmayacak” diyen Tedros, "Bir sonraki pandemi için dünya hazırlıklı olmalı. Şu anki durumdan daha hazırlıklı olmalı" açıklamasında bulundu.