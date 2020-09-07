  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Bu son pandemi olmayacak
Dünya

DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Bu son pandemi olmayacak

Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın gelecek pandemilere yeterince hazır olmadığı açıklandı ve bir sonraki pandemiye karşı önlem alınması için gelişmiş ülkelere, sağlık altyapılarına yatırım yapılması çağrısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 20:05:00 -
DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Bu son pandemi olmayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsviçre'nin Cenevre şehrindeki merkezinde koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yeni açıklamada bulundu.

Dünyanın gelecek pandeminlere yeterince hazır olmadığını belirten ve bir sonraki pandemiye karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelere çağrıda bulunarak sağlık altyapıları için yapılan yatırımların artırılmasını istedi.

Bu son pandemi olmayacak” diyen Tedros, "Bir sonraki pandemi için dünya hazırlıklı olmalı. Şu anki durumdan daha hazırlıklı olmalı" açıklamasında bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görüntüler ortaya çıktı: CHP'li başkandan tecavüz skandalı!
Gündem

Görüntüler ortaya çıktı: CHP'li başkandan tecavüz skandalı!

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği ortaya çıktı...
Banu Avar televizyondaki ahlaksızlığa dikkat çekti! Küresel çetelerin planını açıkladı
Gündem

Banu Avar televizyondaki ahlaksızlığa dikkat çekti! Küresel çetelerin planını açıkladı

Ulusalcı kimliği ile tanınan Banu Avar, Survivor gibi yapımların psikologlar tarafından yapıldığını ve küresel çeteler tarafından yapılıp pa..
Uydu görüntüleri paylaşıldı, Pentagon sessizliğe büründü! Denizaltından füze fırlatacaklar iddiası
Dünya

Uydu görüntüleri paylaşıldı, Pentagon sessizliğe büründü! Denizaltından füze fırlatacaklar iddiası

Kuzey Kore’deki bir tersaneye ait uydu görüntüleri Pentagon'u sessizliğe bürüdü. Görüntülerin sızması sonrası Kuzey Kore'nin denizaltından f..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı