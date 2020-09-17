DSÖ'den dehşete düşüren açıklama: Henüz salgının başlangıcındayız

Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan bir açıklama geldi. İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin sorularını yanıtlayan DSÖ Covid-19 temsilcilerinden Uzman Dr. David Nabarro, dünyanın koronavirüs salgınının henüz başlangıcında olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Nabarro, "Salgının vereceği zararları daha yeni görmeye başladık. Daha ortalarında bile değiliz. Avrupa'da durum daha da kötüleşiyor. Bu durum, salgınlarla ilgili herhangi bir bilim kurgu filmindekinden çok daha kötü." ifadelerini kullandı.

"Salgın önlenebilirdi"

Nabarro, "Pandemi hazırlıklarına daha fazla yatırım yapılsaydı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı acil durum uyarılarına daha fazla tepki verilseydi bu durum önlenebilirdi." diyerek koronavirüs salgınına karşılık hükümetlerin hazırlıklarını da eleştirdi.

Salgının dünya ekonomisinde büyük bir küçülmeye yol açtığını da vurgulayan Nabarro, "Yoksulların ve yetersiz beslenen insanların sayısını muhtemelen ikiye katlayacak; yüz milyonlarca küçük işletmenin iflasına yol açacak, birçok gencin eğitim fırsatını elinden alacak büyük bir ekonomik daralmaya sürüklüyor." şeklinde konuştu.