DSÖ'den Avrupa'ya 'mutasyona uğramış virüs' uyarısı: Tedbirlerinizi arttırın

DSÖ, koronavirüsün yüzde 70 oranında daha hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradığını söyleyerek Avrupa ülkelerini şöyle uyardı: "Önlemlerinizi arttırın."

İlk olarak İngiltere'de görülmüştü

DSÖ Avrupa Bölgesel Ofisi'nden yapılan açıklamada daha hızlı yayılan koronavirüs türünün şu ana kadar İngiltere dışında Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da da görüldüğüne dikkat çekilerek, "Bulaşmanın yoğun ve yaygın olduğu Avrupa'da, ülkeler kontrol ve önleme tedbirlerini iki katına çıkarmalı." denildi.

İngiltere, Hollanda ve Belçika uçuşlarını yasakladı

İngiltere’nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda son dönemde tespit edilen yeni vakaların mutasyon geçirmiş yeni bir koronavirüs türünden kaynaklandığının açıklanmasından sonra Hollanda ve Belçika uçuşları yasaklanmıştı. Bu gelişmeden sonra İtalya, Avusturya, Almanya ve Fransa da uçuş yasağını değerlendirmeye aldı.

'İngiltere'de salgın kontrolden çıktı'

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün yaptığı açıklamada hükümetin ülkenin güneydoğusunda uygulamaya alınan sıkı tecrit uygulamalarını mutasyona uğramış yeni türün 'kontrolden çıkması' üzerine yürürlüğe koyduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tespit edilen yeni tür korona virüsünün 'yüzde 70 daha bulaşıcı' olduğunu açıklamıştı.