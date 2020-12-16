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Sağlık DSÖ'den açıklama: Sığırları ve kümes hayvanlarını enfekte etmeye çalıştılar, ancak...
Sağlık

DSÖ'den açıklama: Sığırları ve kümes hayvanlarını enfekte etmeye çalıştılar, ancak...

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, koronavirüsü bulaştıran hayvanları açıkladı. Buna göre; vizon, kedi, kaplan ve rakun köpekleri gibi türlerin virüsü bulaştırdığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:15:00 - 2020-12-16 17:18:03
DSÖ'den açıklama: Sığırları ve kümes hayvanlarını enfekte etmeye çalıştılar, ancak...

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) dünyanın merak ettiği "Hangi hayvanlardan koronavirüs bulaşır?" sorusunu cevapladı. Buna göre; vizon, kedi, kaplan ve rakun köpekleri gibi türlerin virüsü bulaştırdığı belirlendi.

Hazırlık ve Dayanıklılık Bölümü Başkanı Dr. Keith Hamilton, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında konuştu.

"Sığırları ve kümes hayvanlarını enfekte etmeye çalıştılar, ancak..."

Kovid-19'un hayvanlardaki seyrine yönelik araştırmalara değinen Hamilton, dünya genelinde çeşitli laboratuvarlardaki çıkan sonuçları paylaştı. Hamilton, yapılan araştırmanın birinin "et ürünleri üreten" hayvanların Kovid-19'a karşı risk altında olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Sığırları enfekte etmeyi denediler, kümes hayvanlarını enfekte etmeye çalıştılar. Ancak bu hayvanlar, virüse karşı çok yüksek risk altında değiller." dedi.

Kümes hayvanlarının da deneysel koşullarda dahi Kovid-19'u bulaştırmadığına dikkati çeken Hamilton, "Bu nedenle gıda üreten hayvanların bu virüse gerçekten yatkın olduklarına veya herhangi bir risk oluşturduklarına dair hiçbir kanıt yok. Bu, et üreten hayvanların virüsü üretme veya yayma riski olmadığı anlamına geliyor." dedi.

"Endişeler var"

Hamilton, Kovid-19'a karşı "hassas" hayvanların vizon ve rakun köpekleri gibi kürk üreten türler olduğunun altını çizerek, "Şu anda, vizon enfeksiyonları önemlidir çünkü insanlara kolayca enfekte olabilirler" uyarısında bulundu.Kovid-19'un vizonlara bulaşabildiğini ve hızlı şekilde yayılabileceğini belirten Hamilton, "Vizon çiftliklerinde vizonun Kovid-19'u kedi gibi diğer hayvanlara bulaştırdığı görünüyor ve muhtemelen vahşi hayvanların da enfekte olduğuna dair endişeler var." diye konuştu.

Kediler ve kaplanlar arasında da yayılıyor

Hamilton, virüsün önce insanlardan vizonlara sonra da vizonlardan insanlara bulaştığına dair kanıtlar bulunduğunu vurgulayarak Kovid-19'un kedilerde ve kaplanlar arasında yayılmasına ilişkin vakalar da olduğunu kaydetti. Kovid-19'un kökeniyle ilgili soruya ise Hamilton, "Virüsün kökeni hakkında hala birçok bilgi boşluğu ve bazı riskler olduğu" değerlendirmesinde bulundu. Kasım ortasında, Çin'in Henan ve Şandong eyaletlerinde, dondurulmuş sığır ve domuz etlerinin ambalajında Kovid-19 tespit edildiği bildirilmişti.

DSÖ'den kasım başında yapılan açıklamada, başta Danimarka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in buralardaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka'da, mutasyona uğrayan Kovid-19'un vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine 4 Kasım'da hükümet tarafından kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı alındığı belirtilmişti.

Yunanistan'da da bir çiftlikteki vizonlarda Kovid-19 tespit edilmiş, 2 bin 500 vizonun telef edileceği açıklanmıştı. Fransa'nın Eure-et-Loir bölgesindeki çiftlikte virüs nedeniyle 1000 vizon itlaf edilmişti. Danimarka'da itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Kovid-19 testi yapılmıştı. İki çiftlikteki kedilerin 12'sinde virüse rastlanmış ve bunlardan bazıları itlaf edilmişti.

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