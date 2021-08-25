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DSÖ'den "3. dozu erteleyin" çağrısı
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Dünya DSÖ'den "3. dozu erteleyin" çağrısı
Dünya

DSÖ'den "3. dozu erteleyin" çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan üçüncü doz olarak bilinen COVID-19 güçlendirici aşıların ertelenmesi gerektiğini söyledi. Ghebreyesus, nüfusun yalnızca yüzde 1 veya 2'sinin aşılandığı ülkelerde aşılama oranlarını yükseltmeye öncelik verilmesi gerektiği için COVID-19 güçlendirici aşıların ertelenmesi gerektiği açıklamasında bulundu

Yeniakit Publisher
2021-08-25 19:06:00 -
DSÖ'den "3. dozu erteleyin" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, nüfusun yalnızca yüzde 1 veya 2'sinin aşılandığı ülkelerde aşılama oranlarını yükseltmeye öncelik verilmesi gerektiği için COVID-19 güçlendirici aşıların ertelenmesi gerektiği açıklamasında bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Ghebreyesus, aşı oranlarının küresel olarak yükseltilmezse, koronavirüsün daha güçlü varyantlarının gelişebileceğini vurgulayarak, güçlendirici aşıların, insanların ilk veya ikinci dozlarını almadığı ülkelere bağışlanması gerektiğini söyledi.

Ghebreyesus, "Ayrıca, takviye dozların etkili olup olmadığı konusunda bir tartışma var" diye konuştu.

"Güçlendirici doz bağışıklık sistemi zayıf olan bireylere yapılmalı"

Nüfusun küçük bir yüzdesini oluşturan bağışıklık sistemi zayıf olan bireylere güçlendirici doz yapılabileceğini kaydetti.

DSÖ, elde edilen verilerin COVID-19 takviye aşılarının gerekli olduğunu göstermediğini belirterek, "Yüksek gelirli ülkeler takviye dozu uygulamadan önce dünya çapındaki savunmasız insanlar tam olarak aşılanmalı" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz hafta, delta varyantına bağlı enfeksiyonlar artınca 20 Eylül'den itibaren güçlendirici dozu yaygın olarak kullanıma sunmayı planladığını duyurmuştu.

 

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