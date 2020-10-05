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Aktüel DSÖ Yönetim Kurulu Toplantısı "Kovid-19 özel oturumuyla" başladı
Aktüel

DSÖ Yönetim Kurulu Toplantısı "Kovid-19 özel oturumuyla" başladı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus: - "Pandemi, hepimiz için bir uyarı alarmı. Hepimiz aynaya bakmalı ve neyi daha iyi yapabileceğimizi sormalı ve dürüstçe öğrenmeliyiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:58:58 -
DSÖ Yönetim Kurulu Toplantısı "Kovid-19 özel oturumuyla" başladı

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede doğru yolda olduklarını ama daha hızlı ilerlemeleri gerektiğini bildirdi.

Örgütün karar alma organı olan DSÖ Yönetim Kurulu'nun toplantısı "Kovid-19 ile mücadale özel oturumu" başlığıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Ghebreyesus, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, salgın başlangıcından bu yana dünya genelinde 177 ülke ve bölgeye maske, eldiven, önlük, gözlük, test kiti, termometre, vantilatör ve daha birçok ekipman tedarik ettiklerini söyledi.

DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) şimdiye kadar 168 ülkenin katıldığını aktaran Ghebreyesus, bunun dünya nüfusunun üçte ikisine tekabül ettiğini, 25 ülkeyle de görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, bugün itibariyle DSÖ'ye yaklaşık 35 milyon Kovid-19 vakası bildirildiğini, ölü sayısının da 1 milyonu aştığını anımsatarak, gerçek rakamların bilinenin çok üzerinde olduğunu tekrarladı.

Kovid-19 salgının her ülkede eşit seyretmediğini ve "düzensiz" bir salgın olduğunun altını çizen Ghebreyesus, DSÖ'ye bildirilen tüm vaka ve ölümlerinin yüzde 70'inin 10 ülkeden geldiğini, bunların yarısınının da sadece 3 ülkede görüldüğüne dikkati çekti.

- "Son sözümü not edin"

Ghebreyesus, ülkelerin salgından aynı oranda etkilenmediği gibi Kovid-19'a karşı farklı metodlar izlediklerini belirterek, "Doğru yoldayız ama daha hızlı ilerlemeliyiz, daha ileri gitmeliyiz. Pandemi, hepimiz için bir uyarı alarmı. Hepimiz aynaya bakmalı ve neyi daha iyi yapabileceğimizi sormalı ve dürüstçe öğrenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün salgına karşı küresel aşı ve tedavi programı (ACT Accelerator) için finansman açığının 34 milyar dolar olduğunu aktaran Ghebreyesus, salgına karşı mücadelede ivmenin sürdürülebilmesi için uluslararası topluma acil 14 milyar dolar fon sağlanması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, salgına karşı küresel mücadelede dayanışma çağrısı yapmaktan asla yorulmayacağını vurgulayarak, "Yaşamları kurtaran ulusal birlik ve küresel dayanışmadır. Son sözümü not edin." ifadesini kullandı.

DSÖ Yönetim Kurulu toplantıları şimdiyi kadar 4 özel oturum gerçekleştirmişti. 5'incisi gerçekleşen ve üye ülke temsilcilerinin "şahsen" ve "video konferans" yoluyla katıldığı "karma" toplantı yarın sona erecek.

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