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Dünya DSÖ yetkilisi: Ekim ve Kasım aylarında artış gösterebilir
Dünya

DSÖ yetkilisi: Ekim ve Kasım aylarında artış gösterebilir

Dünya Sağlık Örgütü, Ekim ve Kasım aylarını işaret ederek, bu aylarda ölümlerin artış gösterebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 03:15:00 -
DSÖ yetkilisi: Ekim ve Kasım aylarında artış gösterebilir

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Ekim ve Kasım aylarına dikkat çekerek, bu aylarda günlük koronavirüs ölüm sayılarında ciddi bir artış görmeyi beklediklerini açıkladı.

Kluge, "Daha da zorlaşacak. Ekim ve Kasım aylarında daha fazla ölüm görebiliriz. Ülkelerin bu kötü haberi duymak istemediği bir zaman ve bunu da anlıyorum." ifadelerini kullandı.

"Aşı pandeminin sonu olmayacak"

Koronavirüs aşısına ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Kluge, "Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şimdi bir gruba değil diğerine yardımcı olacağına dair bazı işaretler alıyoruz. Ve sonra farklı aşılar sipariş etmek zorunda kalırsak, tam bir lojistik kabus. Pandeminin sonu, toplum olarak bu pandemiyle nasıl yaşayacağımızı öğreneceğimiz andır. Bu bize bağlı ve bu çok olumlu bir mesaj." şeklinde konuştu.

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