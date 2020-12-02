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Dünya DSO, Yemen’deki çalışanlara yardımı kesti 
Dünya

DSO, Yemen’deki çalışanlara yardımı kesti 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), fon yetersizliği sebebiyle, Yemen'de görevli 10 bin sağlık çalışanına verilen finansal desteği kesmek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:12:00 -
DSO, Yemen’deki çalışanlara yardımı kesti 

Münübe Yılmaz

 Dünya Sağlık Örgütü (WHO), fon yetersizliği sebebiyle, Yemen'de görevli 10 bin sağlık çalışanına verilen finansal desteği kesmek zorunda kaldıklarını duyurdu. DSÖ’nun Yemen ofisi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ ve sağlık ortakları, eşi benzeri görülmemiş finansal açık nedeniyle, Yemen'deki sağlık hizmetleri iş gücüne mali desteklerini sürdüremediler. Bu durumdan 10 bin kadar sağlık çalışanı etkileniyor. Desteğimizi sürdürebilmek için şimdi her zamankinden daha çok fona ihtiyacımız var" ifadelerinde bulundu. Savaşın ciddi derecede zarar verdiği ülkede sağlık kuruluşları da yıkım veya işlevsizlik nedeniyle halka hizmet sunamazken, çatışmalarda yaşanan ölümler ile birlikte kolera salgınının sonuçları da ağır oldu. DSÖ, Yemen'de 2020'nin ilk 10 ayında 204 bin 291 şüpheli kolera vakası olduğunu ve buna bağlı 53 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. BM’nin dünyanın en büyük insanı krizinin yaşandığı yer olarak tanımladığı Yemen'de nüfusun yüzde 80’i yani 12 milyonu çocuk ve 24 milyondan fazla kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.

 

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