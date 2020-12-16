DSÖ Wuhan'a gidiyor: 'Amacımız suçlu aramak değil'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsünün kökenini araştırmak için Çin'in Wuhan kentine gidecek. Ocak ayında Wuhan'a gidecek olan uzman ekip, Covid-19'un hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığını ve virüsün kaynağını araştıracak.

Başka yerde ortaya çıkmış olma ihtimali araştırılacak

DSÖ, ilk olarak Aralık ayında Wuhan'da bir canlı hayvan pazarında patlak verdiği düşünülen koronavirüs salgınının, başka bir yerde ortaya çıkmış olma ihtimalini de araştıracak. Ekip, virüsün bundan daha önce dolaşıma girip girmediğini öğrenmek için, ilk vakadan önce kaydedilen tıbbi verileri inceleyecek.

Birçok hayvanı inceleyecekler

DSÖ'nün Çin'e göndereceği 10 kişilik ekipte yer alan Robert Koch Enstitüsü’nden biyolog Fabian Leendertz, Çinli bilim insanlarıyla birlikte dört-beş hafta boyunca çalışacaklarını söyledi. Leendertz, Covid-19'un kökenini tespit etmek için yarasalar da dahil olmak üzere birçok hayvandan örnek alınacağını aktardı ve "Bu izin bizi nereye götürdüğüne bağlı olarak, kaynağın Wuhan mı yoksa başka bir şehir mi olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'Amaç suçlu bulmak değil'

Wuhan'da yer alan pazarın 'ilk büyük yayılma noktası' olabileceğini söyleyen Leendertz, "Asıl amaç ne olduğunu bulmaya çalışmak" dedi ve şöyle konuştu: "Bu gerçekten suçlu bir ülke bulmakla ilgili değil. Ne olduğunu anlamaya çalışmak ve ardından bu verilere dayanarak gelecekte olası riskleri azaltmaya çalışmakla ilgili."