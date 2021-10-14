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Sağlık DSÖ uyardı: Bu şekilde 5 milyon ölüm engellenebilir
Sağlık

DSÖ uyardı: Bu şekilde 5 milyon ölüm engellenebilir

Koronavirüsün insanları hareketsiz hale getirdiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), fiziksel aktivite ile 5 milyona yakın ölümün engellenebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 19:45:00 -
DSÖ uyardı: Bu şekilde 5 milyon ölüm engellenebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), fiziksel aktivitenin artması durumunda dünyada 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğini belirtti.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, dünya nüfusunun fiziksel aktivitelere katılım oranındaki yetersizlik değerlendirildi.

Kovid-19 insanları hareketsiz hale getirdi

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanları daha hareketsiz hale getirdiği anımsatılarak, "İnsanlara daha aktif ve sağlıklı bir hayat yaşamaları için daha iyi imkanlar sunmamız gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

DSÖ, dünya genelinde sağlık, spor, eğitim ve ulaşım sektörlerindeki karar vericilere, insanların fiziksel hareketini artırmak için daha fazla hizmet sunma çağrısında bulundu.

5 milyona yakın ölüm 'fiziksel aktivite' ile engellenebilir

Açıklamada, dünya nüfusunun daha aktif ve hareketli bir hayat yaşaması durumunda yılda 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğinin altı çizilerek, "Birçok insan, güvenli şekilde yürüyüp, koşup, bisiklet sürebileceği veya diğer faaliyetlerde bulunabileceği alanlara ulaşamamaktadır." değerlendirmesi yapıldı

 

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