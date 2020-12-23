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Sağlık DSÖ tehlikeyi duyurdu: Mutasyon virüs daha bulaşıcı
Sağlık

DSÖ tehlikeyi duyurdu: Mutasyon virüs daha bulaşıcı

Dünya Sağlık Örgütü, mutasyona uğrayan yeni virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğunu teyit etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:03:00 - 2020-12-23 22:04:34
DSÖ tehlikeyi duyurdu: Mutasyon virüs daha bulaşıcı

Dünya Sağlık Örgütü, mutasyona uğrayan yeni virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğunu teyit etti. Konuya ilişkin toplanan uzmanlar, virüsün daha tehlikeli olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa temsilciliğinde, İngiltere'de ortaya çıkan corona virüsün mutasyona uğrayan yeni türü ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Uzmanlar, virüsün yeni ve daha bulaşıcı türüyle mücadele etmek için yeni stratejileri görüştüler.

Mutasyon virüs daha bulaşıcı

Toplantıda virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğu ve gençlerde daha sık görüldüğüne dikkat çekildi. Yapılan paylaşımda, ancak virüsün "ciddiyetinde" artış olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığını da vurguladı.

Ayrıntılar geliyor..

 

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