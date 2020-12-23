  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık DSÖ sürü bağışıklığı için tarih verdi
Sağlık

DSÖ sürü bağışıklığı için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, sürü bağışıklığının 2021 yılının sonuna kadar oluşmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:47:00 -
DSÖ sürü bağışıklığı için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, koronavirüs aşısının uygulanmaya başlamasının dünyanın gardını düşürmemesi gerektiğini, çünkü nüfus bağışıklığının sağlanmasının zaman alacağını söyledi.

Swaminathan, sürü bağışıklığının 2021 yılının sonuna kadar oluşmayacağını söyledi.

CNBC'ye verdiği röportajda konuşan Swaminathan, yakın zamanda Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantına da ağırlık verdiklerini belirtirken mutasyona uğrayan koronavirüsün daha bulaşıcı olduğunun görüldüğünü fakat hastalığın klinik şiddetini artırdığını tespit etmediklerini ifade etti.

"Tünelin sonu yaklaşıyor ama hala geçmemiz gereken bir tünel var"

Swaminathan, "Sonun başlangıcına yaklaşıyoruz, tünelin sonundaki ışığı görebiliriz" derken "Ancak yine de geçmemiz gereken bir tünel var ve önümüzdeki birkaç ay çok kritik olacak" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin bir gazetecinin soruyu cevapladı.
Uyanış Büyük Selçuklu bomba gibi geliyor! Bardağı taşıran son damla... Harekete geçildi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu bomba gibi geliyor! Bardağı taşıran son damla... Harekete geçildi

TRT 1'in Pazartesi akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 14. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Uyan..
Açıklama geldi! İndirim 5 ay daha uzatıldı
Ekonomi

Açıklama geldi! İndirim 5 ay daha uzatıldı

Katma Değer Vergisi'nde yapılan indirimlerin süresi 5 ay daha uzatıldı.

Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay