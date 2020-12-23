DSÖ sürü bağışıklığı için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, koronavirüs aşısının uygulanmaya başlamasının dünyanın gardını düşürmemesi gerektiğini, çünkü nüfus bağışıklığının sağlanmasının zaman alacağını söyledi.

Swaminathan, sürü bağışıklığının 2021 yılının sonuna kadar oluşmayacağını söyledi.

CNBC'ye verdiği röportajda konuşan Swaminathan, yakın zamanda Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantına da ağırlık verdiklerini belirtirken mutasyona uğrayan koronavirüsün daha bulaşıcı olduğunun görüldüğünü fakat hastalığın klinik şiddetini artırdığını tespit etmediklerini ifade etti.

"Tünelin sonu yaklaşıyor ama hala geçmemiz gereken bir tünel var"

Swaminathan, "Sonun başlangıcına yaklaşıyoruz, tünelin sonundaki ışığı görebiliriz" derken "Ancak yine de geçmemiz gereken bir tünel var ve önümüzdeki birkaç ay çok kritik olacak" dedi.