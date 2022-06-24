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Gündem DSÖ 'maymun çiçeği' için toplandı! Küresel acil durum ilan edilecek mi?
Gündem

DSÖ 'maymun çiçeği' için toplandı! Küresel acil durum ilan edilecek mi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "maymun çiçeği" salgınının küresel acil durum ilan edilmesi konusunu görüşmek üzere toplandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 08:03:00 -
DSÖ 'maymun çiçeği' için toplandı! Küresel acil durum ilan edilecek mi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen aydan bu yana süren maymun çiçeği virüsü salgınının küresel acil durum ilan edilip edilmemesini görüşmek üzere ilk toplantısını yaptı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, DSÖ acil durum komitesinin, maymun çiçeği salgınının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kategorisinde değerlendirilmesine yönelik tavsiyelerini, ilerleyen günlerde DSÖ yönetimine ileteceği bildirildi.

48 ülkede 3 bin 200'ü aşkın vaka

Toplantının ardından basına konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şimdiye kadar virüsün endemik olduğu Afrika ülkeleri de dahil 48 ülkede 3 bin 200'ün üzerinde vaka tespit edildiğini, 2022'nin başından bu yana Orta Afrika'da virüs nedeniyle 70 civarında can kaybının gerçekleştiğini aktardı.

Ghebreyesus, Nijerya'daki maymun çiçeği vakalarının çoğunun kadın olduğunun altını çizerek, virüsün sadece erkekler arasında bulaşmadığına dikkati çekti.

Maymun çiçeğinin endemik olmayan birçok ülkede ilk defa görüldüğünü hatırlatan Ghebreyesus, "Bu hastalığın nasıl yayıldığını tamamen öğrenmek kritik önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ acil durum komitesi, maymun çiçeğinin tehlike boyutunu değerlendirmek üzere ilerleyen günlerde yine toplanacak.

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Yorumlar

ömer

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