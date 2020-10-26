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Dünya DSÖ koronavirüsün yeni merkez üssünü açıkladı
Dünya

DSÖ koronavirüsün yeni merkez üssünü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu belirterek, ciddi önlemler alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 23:27:00 -
DSÖ koronavirüsün yeni merkez üssünü açıkladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, video konferans yöntemiyle DSÖ'nün salgın uzmanlarıyla toplantı yaptı.

Ghebreyesus, geçen hafta dünya genelinde koronavirüs vakalarında ulaşılan en yüksek rakamın bildirildiğini hatırlattı.

Kuzey yarım küredeki birçok ülkede vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda endişe verici bir artış görüldüğüne dikkati çeken Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoğun bakım ünitelerinin hızla dolduğunu söyledi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise geçen hafta dünya genelindeki tüm koronavirüs vakalarının yüzde 46'sının, ölümlerin de 3'te 1'inin Avrupa bölgesinden olduğunu söyledi.

Ryan, "Dolayısıyla, Avrupa bölgesinin şu anda hastalığın merkez üssü olduğundan şüphe yok. Bu virüsün önüne geçmeliyiz ve sonra da virüsün önünde kalmalıyız." dedi.

"Daha kapsamlı önlem alınmalı"

Mike Ryan, virüsün kontrol altına alınabilmesi için daha kapsamlı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Bu önlemler içinde hareket özgürlüğünün kısıtlanması ve "evde kal" uygulamasına tekrar geçilmesinin yer alabileceğini vurguladı.

 

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