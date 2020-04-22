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Aktüel

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, istifa etmeyeceği mesajını vererek, "Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim." dedi

2020-04-22 20:26:52 -
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, istifa etmeyeceği mesajını vererek, "Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim." dedi
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