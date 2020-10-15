DSÖ: Gençler ve sağlıklı bireyler 2022’yi bekleyebilir

Bilim insanı Soumya Swaminathan, ülkelerin aşı geliştirmek için gösterdiği girişimlere rağmen toplu aşılanmanın hızlıca gelişme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Baş bilim insanı, çoğu insan aşının ilk olarak sağlık çalışanları ve ön saflardakilere yapılması gerektiği konusunda hem fikir olduğunu açıkladı.

Swaminathan, o noktada bile kimin daha fazla risk altında olduğunun belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Soumya Swaminathan, aşı olmak için genç ve sağlıklı insanların 2022 yılına kadar beklemesi gerekeceğini ifade etti.

Batı'da üçüncü evre denemelerini bitirmeye yakın görülen şirketlerden AstraZeneca ve Johnson & Johnson, ABD'deki klinik denemelerini güvenlik endişeleri sebebiyle durdurma kararı almıştı.