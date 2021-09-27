DSÖ duyurdu! İşte dünyanın en ölümcül 5 kanseri

Kanser, metastaz (kanserin farklı organlara yayılması) olarak bilinen ve ölüme yol açabilen bir süreçte anormal hücrelerin diğer organlara yayılabilecek kadar hızlı çoğalmasına neden olarak vücudun hemen hemen her bölümünü etkileyen bir hastalıktır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre kanser, tümörlerin veya kötü huylu neoplazmların ortaya çıkmasına ve insan vücudunda hızla çoğalmasına neden olabilen bir hastalıktır. Metastazlar kanser nedeniyle ölümün önde gelen nedenidir. Geçtiğimiz yıl dünyada yaklaşık 10 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

En ölümcül 5 kanser

2020 yılında en çok can alan tip 1.8 milyon ölümle akciğer kanseri oldu. DSÖ tarafından listelenen en ölümcül 5 kanser ise şunlar:

Akciğer kanseri: 1.8 milyon ölüm

Kolorektal kanser: 935.000 ölüm

Karaciğer kanseri: 830.000 ölüm

Mide kanseri: 769.000 ölüm

Meme kanseri: 685.000 ölüm

DSÖ ayrıca 2020'de dünyada en sık görülen kanser türlerinin hangileri olduğunu da açıkladı:

Meme kanseri: 2.26 milyon yeni vaka

Akciğer kanseri: 2.21 milyon yeni vaka

Kolorektal kanser: 1.93 milyon yeni vaka

Prostat kanseri: 1.41 milyon yeni vaka

Cilt kanseri: 1.20 milyon yeni vaka

Mide kanseri: 1.09 milyon yeni vaka