DSÖ duyurdu! İşte dünyanın en ölümcül 5 kanseri
Yetişkinlerin yanı sıra çocukları da etkileyen bir hastalık olan kanser, küresel çapta ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. İşte her yaştan insanı etkileyebilen en ölümcül 5 kanser türü.
Kanser, metastaz (kanserin farklı organlara yayılması) olarak bilinen ve ölüme yol açabilen bir süreçte anormal hücrelerin diğer organlara yayılabilecek kadar hızlı çoğalmasına neden olarak vücudun hemen hemen her bölümünü etkileyen bir hastalıktır.
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre kanser, tümörlerin veya kötü huylu neoplazmların ortaya çıkmasına ve insan vücudunda hızla çoğalmasına neden olabilen bir hastalıktır. Metastazlar kanser nedeniyle ölümün önde gelen nedenidir. Geçtiğimiz yıl dünyada yaklaşık 10 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
En ölümcül 5 kanser
2020 yılında en çok can alan tip 1.8 milyon ölümle akciğer kanseri oldu. DSÖ tarafından listelenen en ölümcül 5 kanser ise şunlar:
Akciğer kanseri: 1.8 milyon ölüm
Kolorektal kanser: 935.000 ölüm
Karaciğer kanseri: 830.000 ölüm
Mide kanseri: 769.000 ölüm
Meme kanseri: 685.000 ölüm
DSÖ ayrıca 2020'de dünyada en sık görülen kanser türlerinin hangileri olduğunu da açıkladı:
Meme kanseri: 2.26 milyon yeni vaka
Akciğer kanseri: 2.21 milyon yeni vaka
Kolorektal kanser: 1.93 milyon yeni vaka
Prostat kanseri: 1.41 milyon yeni vaka
Cilt kanseri: 1.20 milyon yeni vaka
Mide kanseri: 1.09 milyon yeni vaka