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Sağlık DSÖ: Covid-19 sıtma hastalığıyla mücadeleyi engelliyor
Sağlık

DSÖ: Covid-19 sıtma hastalığıyla mücadeleyi engelliyor

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs salgınının sıtma hastalığıyla mücadeleyi büyük oranda engellediğini belirterek uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 21:52:00 -
DSÖ: Covid-19 sıtma hastalığıyla mücadeleyi engelliyor

Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının sıtma hastalığına karşı verilen küresel mücadeleyi kötü etkilediğini açıkladı. Raporda, sıtma hastalığı ile mücadelede kullanılmak üzere 5,6 milyar dolar gerektiği ancak sadece 3 milyar dolarlık bir kaynağa ulaşıldığı belirtildi.

Söz konusu rapora göre 2019 yılında dünya çapında 409 bin kişi sıtma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Raporda ayrıca, sıtmaya karşı mücadele programlarının, koronavirüs pandemisi sırasında da büyük oranda devam ettiği vurgulandı.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Covid-19, sıtma hastalığı ile mücadelemizi engelleyici bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Sıtma programlarının daha fazla yayılmasını sağlayacak kaynakların temin edilmesi için, çabaların arttırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Moeti, Sahra Altı Afrika'da sıtma tedavisine yönelik çalışmaların sadece yüzde 10 oranında kısıtlanması durumunda 19 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceğini belirtti.

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