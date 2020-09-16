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Dünya DSÖ Başkanı Ghebreyesus ABD Başkanı Trump ile aynı fikirde
Dünya

DSÖ Başkanı Ghebreyesus ABD Başkanı Trump ile aynı fikirde

Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs hakkında yaptığı açıklamada 20 yaş altı kişilerin vakaların yüzde 20'sinden daha az bir seviyede olduğunu belirterek, okulların açılmasından yana olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 02:59:00 -
DSÖ Başkanı Ghebreyesus ABD Başkanı Trump ile aynı fikirde

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısına UNICEF ve UNESCO yetkilileri iştirak etti.

"Çocuklarda ölü sayısı az"

Toplantıda konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 9 aydır süren salgın hakkında çok sayıda soru işaretleri bulunduğunu belirterek, çocuk ve ergenlerde hastalığın görülme oranın çok düşük olduğnu, virüs kapan çoğu çocuğun hastalığı daha hafif atlattığını ve çok az sayıda vaka ve ölüm olduğunu açıkladı.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Ghebreyesus, virüs bulaşmış kişilerde uzun vadeli yan etkilerin bilinmediğini vurguladı.

Çocukların okula dönmeyi beklediğini söyleyen Ghebreyesus, okulların toplumun bir parçası olduğunu ve topluluklar arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Okulların kapatılması kararının son çere olarak kullanılması gerektiğini belirten Ghebreyesus, kapatılan okulların telafisi uzaktan eğitimle sağlanmalı diyerek eğitimde devamlılığa dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump tüm eyaletlerde okulların açılmasını istiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) her eyalet kendi içinde alınan bir kararla okulların açılmasına müsade edebiliyor. Başkan Donald Trump da okulların açılması için talimat vermişti. Trump'ın bu tavrı demokratlar tarafından çok sert bir şekilde eleştirilmişti.

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