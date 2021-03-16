  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya DSÖ, Avrupa İlaç Ajansı ile AstraZeneca hakkında görüşecek
Dünya

DSÖ, Avrupa İlaç Ajansı ile AstraZeneca hakkında görüşecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün AstraZeneca aşısı hakkında bugün Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile görüşeceğini açıkladı. Bilindiği üzere AstraZeneca aşısı 17 ülkede askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 09:49:00 -
DSÖ, Avrupa İlaç Ajansı ile AstraZeneca hakkında görüşecek

Oxford Üniversitesi ve AzstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımı “kan pıhtılaşması” nedeni ile şu ana kadar 17 ülkede tedbir amaçlı askıya alındı. AstraZeneca aşısının askıya alınmasına ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Cuma günkü son basın toplantımızdan bu yana aşıyı alan kişilerde kan pıhtılaşması raporlarının ardından birkaç ülke daha tedbir olarak AstraZeneca Covid-19 aşılarının kullanımını askıya aldı. Bu olayların Covid-19 aşılamasıyla bağlantılı olduğu anlamına gelmez, ancak bunları araştırmak rutin bir uygulamadır ve etkili kontrollerin yürürlükte olduğunu gösterir" dedi. Ghebreyesus, DSÖ'nün Aşı Güvenliği Danışma Komitesinin mevcut verileri gözden geçirdiğini ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile bugün görüşeceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hangi ihtimal daha ağır? Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Hangi ihtimal daha ağır? Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorular vatandaşlarca merak edilirken, uzmanlardan, yukarı potansiyelin yüksek ..
Üniversiteli kızın 'cahil' dediği teyze ekonomi dersi verdi!
Yaşam

Üniversiteli kızın 'cahil' dediği teyze ekonomi dersi verdi!

Ankara'da üniversiteli bir genç kızın 'cahil' diyerek aşağıladığı 52 yaşındaki kadının verdiği ekonomi dersi sosyal medyada viral oldu...
İtalyanlar Türkiye'yi örnek aldı: Biz de bu projeyi kendi savaş gemimize uygulamalıyız
Teknoloji

İtalyanlar Türkiye'yi örnek aldı: Biz de bu projeyi kendi savaş gemimize uygulamalıyız

Türkiye'nin TCG Anadolu savaş gemisini benzeri görülmemiş bir SİHA platformuna dönüştüreceğini yazan İtalyan basını, İtalya donanmasının da ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay