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Dünya DSÖ Afrika'daki aşı planını açıkladı
Dünya

DSÖ Afrika'daki aşı planını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde toplam nüfusun yüzde 20'sine koronavirüs aşısı yapmayı planladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 01:32:00 -
DSÖ Afrika'daki aşı planını açıkladı

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, katıldığı bir video konferansta, Kovid-19 aşısıyla ilgili Afrika ülkelerinin hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Moeti, "Kovid-19 müdahale ekibi, mümkün olan en kısa sürede Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Aşıya hazırlık için Afrika ülkeleriyle koordineli çalıştıklarının altını çizen Moeti, her ülkenin aşı dağıtımındaki lojistik kapasitesini değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 11 bin 202 oldu.

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