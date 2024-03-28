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Ekonomi DSİ’nin 5 yılda hizmete alacağı baraj ve göletler depolanan suyu 9.8 milyar metreküp artıracak
Ekonomi

DSİ’nin 5 yılda hizmete alacağı baraj ve göletler depolanan suyu 9.8 milyar metreküp artıracak

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:58:00 -
DSİ’nin 5 yılda hizmete alacağı baraj ve göletler depolanan suyu 9.8 milyar metreküp artıracak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 5 yılda tamamlanacak 364 baraj ve göletle Türkiye’nin su depolama kapasitesinin 9.8 milyar metreküp daha artırılması planlanıyor.

Enerji ve hizmet sektörlerinde ülke kalkınmasına büyük katkı sağlayan barajlar, tarım arazilerinin sulanma ihtiyacının giderilmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ’nin 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında bu konuda 5 yılda atılacak adımların planlaması yapıldı. 2028 yılı sonuna kadar 364 baraj ve göletin tamamlanması öngörülüyor. Bu sayede depolanan su kapasitesinin 9.8 milyar metreküp daha artırılması hedefleniyor. Böylelikle Türkiye’nin toplam su depolama kapasitesi 193 milyar metreküpe yükselecek.

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