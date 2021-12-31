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Gündem DSİ personelini şehit eden teröristlere yönelik operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

DSİ personelini şehit eden teröristlere yönelik operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 10:53:00 -
DSİ personelini şehit eden teröristlere yönelik operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor." denildi.

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