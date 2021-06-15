DSİ KPSS şartsız personel alımı ne zaman?

İŞKUR üzerinden her gün çeşitli meslek gruplarının personel alım ilanları yayınlanmakta. Bu gün yayınlanan İŞKUR personel alım ilanlarında DSİ’nin personel alım ilanı yer aldı. Yayınlanan personel alım ilanından sonra vatandaşlar personel alımının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Devlet Su İşleri KPSS şartsız personel alımı ne zaman?

Devlet Su İşleri personel alımına başvurmak isteyen adaylar, 18.06.2021 tarihine kadar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006077574&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006077574&isyeriTuru=Kamu sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Devlet Su İşleri personel alım şartları nelerdir?

1-Türk vatandaşı olma,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

6-Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (Erkek adaylar için),

7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8-KAYNAKÇILIK USTALIK BELGESİNE Sahip Olmak VEYA Endüstri Meslek Liselerinin METAL TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜNDEN Mezun Olmak.