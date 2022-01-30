DSİ 568 bin 820 dekar araziyi suya kavuşturdu

Genel Müdür Kaya Yıldız, Erzurum’daki toprakları suyla buluşturmak için yatırımların devam ettiğini belirtti. Yıldız, “Son 19 yılda Erzurum’da inşa edilen 22 tesisle 386 bin 820 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece şehirde topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 580 milyon 230 bin lira ilave zirai gelir artışı sağladık” dedi. Yıldız, kentte 22 sulama tesisinin inşasının tamamlanmasıyla 453 bin 960 dekar arazinin daha sulanabileceğini vurguladı.

Barajlar inşa diliyor

Sulamanın tarım için önemine dikkati çeken Yıldız, “Erzurumlu vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Bu anlayışla yeni barajlar inşa ediyoruz. 18 barajın inşasına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatırımlar peş peşe

Yıldız, Ağrı’da büyük yatırımlar yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: “Son 19 yılda şehirde inşa edilen 1 tesisle 182 bin dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Ağrı’da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 273 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. İnşası devam eden 4 tesisin tamamlanmasıyla 81 bin 550 dekar arazisi sulanacak Ağrı, zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacak. Kentte bir baraj inşa ediyoruz. Su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve 3 göletin yapımı devam ediyor.”