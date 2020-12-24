  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi DSİ, 30 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yaptı
Ekonomi

DSİ, 30 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yaptı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te bu yıl 29 bin 690 hektar alanda arazi toplulaştırmasının tamamlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:33:00 -
DSİ, 30 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yaptı

Yıldız, arazi toplulaştırması yapma yetkisinin DSİ’ye verildiğini anımsatarak, Türkiye’de toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunduğunu kaydetti. Toplam 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, “2018’de 496 bin, 2019’da 619 bin, bu yıl ise ekim sonu itibarıyla 425 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlandı. Yıl sonunda 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanacak, böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacak. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Süren çalışmalar

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te yürütülen çalışmalara değinen Yıldız, şunları kaydetti: “Kahramanmaraş’ta bu yıl 4 projede toplam 140 bin 375 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 4 bin 761 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı. Gaziantep’te 3 projede toplam 54 bin 184 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1652 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri yapıldı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te bu 29 bin 690 hektar alanda toplulaştırma yapıldı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!
Medya

Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

FOX TV’nin ahlaksızlık propagandası olarak kullandığı dizilerden birinde yapılan hata seyircinin tepesini attırdı, tepkilere neden oldu...
Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Aralık ile biten haftada 3 milyar 629 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 91 milyar 806 milyon ..
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması
Siyaset

Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması

2020 yılı boyunca Türkiye ile mükemmel iş birliğinden çok memnun olduklarını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2+2 formatında..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay