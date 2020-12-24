DSİ, 30 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yaptı

Yıldız, arazi toplulaştırması yapma yetkisinin DSİ’ye verildiğini anımsatarak, Türkiye’de toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunduğunu kaydetti. Toplam 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, “2018’de 496 bin, 2019’da 619 bin, bu yıl ise ekim sonu itibarıyla 425 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlandı. Yıl sonunda 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanacak, böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacak. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Süren çalışmalar

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te yürütülen çalışmalara değinen Yıldız, şunları kaydetti: “Kahramanmaraş’ta bu yıl 4 projede toplam 140 bin 375 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 4 bin 761 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı. Gaziantep’te 3 projede toplam 54 bin 184 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1652 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri yapıldı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te bu 29 bin 690 hektar alanda toplulaştırma yapıldı."