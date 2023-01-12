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Ekonomi D’S damat’tan tüm mağazalarda geçerli yüzde 40 indirim
Ekonomi

D’S damat’tan tüm mağazalarda geçerli yüzde 40 indirim

Orka Holding markalarından D’S damat, kış sezon ürünlerinde tüm mağazalarda geçerli yüzde 40 indirim kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 15:59:00 -
D’S damat’tan tüm mağazalarda geçerli yüzde 40 indirim

Kampanya, üç adet ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak ve 15 Ocak’a kadar sürecek. Mont, kaban ve paltolarda ise net yüzde 50 indirim fırsatı sunulacak.
Kırışmaz sihirli ceketlerden sıcaklığı dengeleyen montlara, renkli trikolardan her yöne esneyen chino pantolonlara kadar tüm ihtiyaçları karşılayan D’S damat ürünlerine mağazalardan ulaşılabilecek. Fındık kabuğu, bej, kiremit, haki gibi zamansız kış tonlarının hakim olduğu ürünlere yönelik tüm fırsatlara ise markanın internet sitesinden ve uygulamasından erişilebilecek.

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