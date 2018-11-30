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D’S Damat’tan net yüzde 50 indirim

Klasik sanattan ilham alan D’S Damat koleksiyonu şimdi net yüzde 50 indirim ile müşterilerini soğuk havalarda ısıtmaya hazırlanıyor.

30 Kasım 2018 Cuma 10:49
D’S Damat’tan net yüzde 50 indirim

Bu sezon geleneksel bakış açısını modern tekniklerle yeniden yorumlayan D’S Damat, sezonun zamansız renkleri lacivert ve grinin yanı sıra, haki, zeytin yeşili, marsala, kiremit ve bej tonları ile renklenen dokular, triko ve montlarda da kendini gösteriyor.

Yumuşacık dokuları ve sonbaharın birbirinden canlı tonları ile trikolar, kaz tüyü karışımlı puf montlar, soğuk kışın olmazsa olmazı kabanlar, yüzde 50 indirim fırsatı ile soğuk kış günlerinde tüketicileri ısıtacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:49
  1. D’S Damat
  2. D’S

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