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D'S Damat'ta net yüzde 50 indirim

Bu sezon geleneksel bakış açısını modern tekniklerle yeniden yorumlayan D’S Damat, müşterilerine çifte fırsat sunuyor. D’S Damat, Sonbahar Kış koleksiyonu ürünlerinde net yüzde 50 indirim ve 500 AL 350 ÖDE kampanyası başlattı.

21 Aralık 2018 Cuma 11:50
D'S Damat'ta net yüzde 50 indirim

Bu sezon geleneksel bakış açısını modern tekniklerle yeniden yorumlayan D’S Damat, müşterilerine çifte fırsat sunuyor. D’S Damat, Sonbahar Kış koleksiyonu ürünlerinde net yüzde 50 indirim ve 500 AL 350 ÖDE kampanyası başlattı. Sezonun zamansız renkleri lacivert ve grinin yanı sıra, haki, zeytin yeşili, marsala, kiremit ve bej tonları ile renklenen dokular, triko ve montlarda D’S Damat müşterilerine zengin seçenek sunuluyor.

Trikodan kabana ihtiyacınız olan tüm parçalar

Yumuşak dokuları ve sonbaharın birbirinden canlı tonlarını taşıyan trikolar, esneyebilen rahat yapıları ile D’S Damat tutkunlarının şıklığına renk katacak. Kaz tüyü karışımlı puf montlar şıklığın yanında rahatlığı ön plana çıkartırken, spor şık giyimi tercih eden D’S Damat erkekleri için casual koleksiyonda zarif kabanlar ve İtalyan örme kumaşlardan üretilen şık redingotlar yılın son günlerinde özel indirim kampanyasında sunuluyor. Soğuk kışın olmazsa olmazı zamansız kabanlar ise rahat kesimi ve çıkartılabilir kürk yakaları ile hem bedenleri hem keseleri koruyacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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