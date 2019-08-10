D’S Damat'dan bayrama özel büyük fırsat

En modern kumaşları usta bir terzilikle birleştirerek rafine bir stil yaratan D’S Damat İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonu şıklığın yanında rahatlığı ve fonksiyonelliği ön plana çıkartıyor. Gardıropların olmazsa olmazı örme blazer ceketler astarsız hafifliğiyle her tür ortama uyum sağlayacak.

Renk uyumlu tasarımlar

Üç parçalı kombinli takım elbiseler sezonun başrol oyuncularından olurken, hafifleyen kumaşlar ve modern çizgiler ile tasarlanan kruvaze ceketler, ekru tonlarından ketenli kumaş pantolonlarla ya da denimlerle ‘smart casual’ tarzın anahtar parçası oluyor. Lacivert ve grinin yanında sezonun öne çıkan renkleri haki, ekru ve bej tonlarına detaylarda bordo da eşlik ediyor. Denizcilik hikayesinden yola çıkan D’S Casual marin grubu, geniş renk saklasına sahip polo yaka t-shirt ve şortlarıyla tatil rotanıza girmeye hazırlanıyor. Mavi, beyaz ve kırmızı üç ana rengiyle marin teması, hafif kumaşlara ve daha sade desenlere yer veriyor. Sepet örgü dokusuna sahip doğal görünümlü ‘hopsack’ kumaştan üretilen blazer ceketler, sezonun en güncel tonlarına sahip. Çizgili veya düz renk keten gömlekler ile kombinlenen renkli şortlar ise nefes alabilen yapıları ile sıcak yaz aylarında gün boyu konfor sunuyor.

MAĞAZALARDA İŞLER YOLUNDA

Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi Orka Holding, yılın ilk yarısında hem karlılıkta hem de yurt içi ve yurt dışı büyümede hedeflerini geçti. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Aralarında Floransa, Kiev, Frankfurt, Saray Bosna, Üsküp ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın da olduğu lokasyonlarda 20 mağaza açtık. Yılsonunda yurt içi ve yurtdışında mağaza sayılarımız eşitlenecek ve toplam sayı 420 olacak” ifadelerini kullandı.

Tesisi büyüttü ceketi hafifletti

Giresun’daki kurdukları ikinci üretim tesisinde dünyanın en hafif ceketini ürettiklerini söyleyen Orakçıoğlu, “180 gram ağırlığındaki ‘Ultra hafif’ ceketler, erkeğin vazgeçilmezi olan bu ürünleri yaz dönemleri için konforlu hale getiriyor. Hem yurt içi hem de yurt dışından üst üste siparişler alıyoruz” dedi.

İtalya şans getirdi

Yurtdışı mağaza ağında Avrupa’nın yanı sıra Rusya, Amerika ve Güney Afrika’ya da yöneldiklerini anlatan Süleyman Orakçıoğlu, ‘’Hem karlılıkta hem de yurt içi ve yurt dışı büyümede yılın ilk yarısında hedefleri geçtik. Avustralya’dan Amerika’ya kadar beş kıtada yer alan ve üzerinde güneş batmayan bir marka olarak ışık hızında büyümeye devam ediyoruz. İlk altı ayda aralarında Floransa, Kiev, Frankfurt, Saray Bosna, Üsküp ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın da olduğu lokasyonlarda 20 mağaza açtık. Yılın ikinci yarısında açacağımız mağazaların anlaşmaları da tamamlandı. Yakında Kanada Ottowa’da bir mağaza açacağız. Dubai, Johannesburg, Capetown ve Moskova dahil pek çok marka şehirde açılacak 20 mağaza ile yıl sonunda toplam 40 yeni mağaza açmış olacağız. Özellikle modanın merkezi olan İtalya’da büyümemiz çok hızlı oldu ve bu ülkede 31nci mağazamızı açtık. Yüzde 100 büyüyerek İtalya’yı fethettik. Bu şansımızı iyi kullanıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Mağaza sayıları eşitlenecek

Bu yıl yurtiçinde ve yurtdışında bulunan mağazalarımızın sayılarını eşitlemeyi hedeflediklerini kaydeden Orakçıoğlu, ’’ Böylelikle yılsonunda yurt içi ve yurtdışında mağaza sayılarımızın toplamı 420 olacak. Yine 2019 yılı sonunda ciroda 750 milyon lira, ihracatta ise 30 milyon dolar hedefliyoruz. Yurt dışında perakende ciromuz hali hazırda 60 milyon dolara ulaştı” diye konuştu.