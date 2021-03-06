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Ekonomi D’S Damat, Eskişehirspor’un ğımıza inanıyorum.” Resmi Giyim Sponsoru oldu
Ekonomi

D’S Damat, Eskişehirspor’un ğımıza inanıyorum.” Resmi Giyim Sponsoru oldu

Orka Holding, spora ve sporcuya verdiği desteği köklü spor kulübü Eskişehirspor’la sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 10:09:00 -
D’S Damat, Eskişehirspor’un ğımıza inanıyorum.” Resmi Giyim Sponsoru oldu

Holdingin markalarından D’S Damat markasıyla takımın resmi giyim sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza törenine Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ile Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar katıldı. Törende konuşan Arar, Anadolu’nun köklü kulüplerinden biri olan Eskişehirspor’la sponsorluk anlaşması imzalamaktan duydukları mutluluğu belirtti. D’S damat markasının dünya modasında elde ettiği başarıları spor sponsorluklarıyla taçlandırdığını vurgulayan Arar, “Geçmişte radyo zamanlarında bile takip ettiğim, Kamuran’ıyla Fethi’siyle hafızalarımıza kazınan Anadolu efsanesi Eskişehirspor’un bugün de yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünya modasının yükselen yıldızı D’S damat markamızla Eskişehirspor’un başarısı için sinerji yaratacağımıza, takıma dinamizm ve heyecan getireceğimize inanıyoruz” dedi.

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