Drone'lar Londra havalimanını felç etti! 448 iniş ve kalkış iptal edildi

Londra Emniyetinden yapılan açıklamada, Gatwick Havalimanı sınırlarında izinsiz uçurulduğu tespit edilen 2 drone'nun hava trafiğinin aksamasına sebebiyet verdiği, ertelen uçuşlar nedeniyle 72 bin yolcunun mağdur olduğu belirtildi.

Açıklamada, devam eden incelemler nedeniyle bazı uçuşların yarın da ertelenebileceği de ifade edildi.

Polis kaynakları, drone'ların havalimanı üzerinde uçurulmasının "kasıtlı eylem" oldunu kaydetti. Olayın terörle bağlantısının bulunmadığı da vurgulandı.

Ordu da polise destek verecek

Öte yandan, İngiliz ordusunun hava araçlarını uçuran kişileri bulmaya dönük soruşturmasında ve benzer olayların yinelenmesinin önüne geçilmesinde polise destek vereceği açıklandı.

Dün geceden bu yana uçuşların askıya alındığı havalimanına bugün inmesi gereken bazı uçaklar, kentteki diğer havalimanı olan Heathrow'a ve başka ülkelerin havalimanlarına yönlendirilmişti.

Gatwick Havalimanı'nda gün içinde toplam 246 kalkış ile 202 inişin iptal edildiği duyuruldu.

Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar "drone" uçurulması yasak olan İngiltere'de, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.