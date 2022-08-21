‘Drone’la teslimat dönemi
Yemeksepeti, İstanbul’un Bebek semti açıklarında deniz üzerindeki bir tekneye ‘drone’la yemek teslimatı yaptı.
‘Drone’ teknolojisiyle süreç geliştirme alanında uzman olan Teknokurgu’yla iş birliği içinde hayata geçirilen projede yeni aşamaya geçildi. Kullanıcı siparişinin koordinatlarla verilmesinin ardından kıyıda bulunan restoranda hazırlanan yemek Yemeksepeti ‘drone’una yüklendi.
Sonrasında yaklaşık 3.5 kilogram ağırlığındaki yemek, kullanıcının bulunduğu konuma ‘drone’daki vinçle indirildi. Yemeksepeti’nin daha uzun mesafelerde ve yaygın biçimde ‘drone’la teslimat gerçekleştirmesi hedefleri doğrultusunda hayata geçen pilot proje oldukça büyük önem taşıyor. ‘ Drone’larla gıda teslimatı, altyapı ve mevzuat güncellemelerinin yapılmasıyla yaygınlık kazanacak özellikle kentsel bölgelerin uzağında yaşayanlar için önemli fırsatlar sunacak.
Bu alandaki gelişmelerin içinde yer alan Yemeksepeti, ‘drone’la teslimatın yaygınlaşması için öncü olmaya ve yeni testler yapmaya devam edecek.