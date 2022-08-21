  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ‘Drone’la teslimat dönemi
Ekonomi

‘Drone’la teslimat dönemi

Yemeksepeti, İstanbul’un Bebek semti açıklarında deniz üzerindeki bir tekneye ‘drone’la yemek teslimatı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 19:47:00 -
‘Drone’la teslimat dönemi

‘Drone’ teknolojisiyle süreç geliştirme alanında uzman olan Teknokurgu’yla iş birliği içinde hayata geçirilen projede yeni aşamaya geçildi. Kullanıcı siparişinin koordinatlarla verilmesinin ardından kıyıda bulunan restoranda hazırlanan yemek Yemeksepeti ‘drone’una yüklendi.

Sonrasında yaklaşık 3.5 kilogram ağırlığındaki yemek, kullanıcının bulunduğu konuma ‘drone’daki vinçle indirildi. Yemeksepeti’nin daha uzun mesafelerde ve yaygın biçimde ‘drone’la teslimat gerçekleştirmesi hedefleri doğrultusunda hayata geçen pilot proje oldukça büyük önem taşıyor. ‘ Drone’larla gıda teslimatı, altyapı ve mevzuat güncellemelerinin yapılmasıyla yaygınlık kazanacak özellikle kentsel bölgelerin uzağında yaşayanlar için önemli fırsatlar sunacak.

Bu alandaki gelişmelerin içinde yer alan Yemeksepeti, ‘drone’la teslimatın yaygınlaşması için öncü olmaya ve yeni testler yapmaya devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23