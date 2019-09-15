Drone tehdidini Atom durduracak ASELSAN tarafından geliştirilen İhtar İnsansız Hava Aracı (İHA) Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi’ne 40 milimetre bombaatar entegre edildi.

Savunma devi ASELSAN tarafından geliştirilen İhtar İnsansız Hava Aracı (İHA)Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi’ne 40 milimetre bombaatar entegre edildi. Konya Karapınar’da Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen test atışlarında mini İHA hedefleri, havada başarıyla vurularak imha edildi. Büyük beğeni toplayan sistemin en kısa süre içinde kullanıma alınması için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.

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