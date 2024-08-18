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Gündem Drone ile görüntülendi! İzmir'in içler acısı son hali
Gündem

Drone ile görüntülendi! İzmir'in içler acısı son hali

Yeniakit Publisher
2024-08-18 14:31:00 -

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar dron ile böyle görüntülendi.

Yangın, ilçeye bağlı Yamanlar mevkiinde 4 gün önce saat 21.00 sıralarında meydana gelmişti. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangında hasar gören alanlar ise dron ile görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.

Birçok iş yeri ve ev yangından etkilendi

Öte yandan yangın sebebiyle birçok ev ve iş yerinde büyük hasarlar oluşmuştu. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla birlikte ekipler, bölgedeki vatandaşları güvenli alanlara tahliye etmişti.

2 ayrı noktada daha yangın başlamıştı

Ayrıca İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Şaşal mevkii ve Urla ilçesine bağlı Balıklıova Lüçükbahçe mevkiinde dün yangın başlamıştı. Ekiplerin iki yangına da havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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