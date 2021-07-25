Drone ile denetimde sürücülere ceza yağdı

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nu kullanan sürücüler yoğunluk sebebiyle zaman zaman ilerlemekte güçlük geçiyor. Düzce İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sürücülerin daha hızlı ilerleyebilmek için emniyet şeridini kullanması üzerine drone ile denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında drone'u fark eden sürücüler ceza yememek için sağ şeride geçmeye çalıştı. Emniyet şeridini kullanan sürücülerin sağ şeride geçmeye çalışmasıyla trafik zaman zaman durmak zorunda kaldı. O anlar da polis drone'u tarafından görüntülendi.

Denetimlerde emniyet şeridinde ilerleyen sürücülere bin 339 TL para cezası uygulandı. Ekipler, 88 araç sürücüsüne toplam 123 bin 112 TL para cezası uyguladı.