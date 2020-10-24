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Aktüel (Drone destekli) "Tabiatın kalbi" Bolu sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı
Aktüel

(Drone destekli) "Tabiatın kalbi" Bolu sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:22:52 -
(Drone destekli) "Tabiatın kalbi" Bolu sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı

BOLU (AA) - "Tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, günübirlik gelen yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun gözde tatil mekanları arasında yer alan tabiat parkının ziyaretçileri, tatillerinin keyfini renk cümbüşünün yaşandığı manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisikletle tur atarak çıkarıyor.

İskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, piknik alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak piknik yapıyor.

Gölcük Tabiat Parkı, eşsiz güzelliği ve kartpostal görüntüsüyle yeni evlenen çiftlerin ilgi odağı olmayı da sürdürüyor.

Fotoğraf çektiren çiftler mutluluklarını Gölcük'te ölümsüzleştiriyor.

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