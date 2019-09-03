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Drone destekli operasyonda 44 kilogram eroin ele geçirildi

Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda iki zanlı yakalandı

03 Eylül 2019 Salı 12:47
Drone destekli operasyonda 44 kilogram eroin ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 44 kilogram eroin ele geçirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubelerine bağlı ekipler, kentten geçecek bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Drone destekli operasyon başlatan polis, söz konusu tırı Eskişehir girişinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Noro"nun da kullanıldığı aramalarda, aracın lastiğine gizlenmiş 44 kilogram eroin bulundu.

Araçta bulunan ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan iki şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:47
  1. drone
  2. Eskişehir
  3. uyuşturucu

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