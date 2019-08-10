Drivee SafeCall fonlamaya açıldı
Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda yer alan Drivee Safecall, trafikte hayat kurtarmak için fon bekliyor.10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:26
Akıllı sensörlerle donatılmış telematik cihaz olan Drivee SafeCall, trafik kazası olması durumunda kazayı algılayıp araç içerisiyle otomatik olarak iletişime geçilmesini sağlıyor. İhtiyaç halinde de en yakın acil müdahale ekibine durumun bildirilmesine olanak veriyor.
Arıkovanı’nda fonlamaya açılan Drivee Safecall, daha fazla kişiye ulaşmak ve kendini geliştirmek için 130 bin liralık fon toplamayı amaçlıyor.
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