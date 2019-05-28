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Drift yaparken adamı ezdi! Serbest bırakıldı

Drift yaparken kaldırımdaki araca çarpan sürücü, bu sırada savrulan aracın çarpmasıyla yere düşen adamı ezdi.

28 Mayıs 2019 Salı 20:29
Drift yaparken adamı ezdi! Serbest bırakıldı

Kaza, pazar günü saat 17.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi ve Küçük Kumköprü Caddesi kavşağında meydana geldi. Cadde üzerindeki trafik ışıklarından hareket eden Habip Harun M., drift yapmaya başladığı 18 KV 279 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi.

Savrulan otomobil, park halindeki 42 BYP 16 plakalı otomobil ile bagaja poşet koymaya çalışan Selçuk Baldan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Habip Harun M.'nin aracının altında kalan Baldan, bir süre sürüklenip, ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Baldan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Baldan'ın, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

 

Kaza sonrası gözaltına alınan Habip Harun M.'nin, sürücü belgesi sahibi olmadığı belirlendi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Habip Harun M.'ye, 'drift yapmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından toplam 9 bin lira para cezası kesildi. Serbest kalan sürücü 2 yl hapis cezasıyla yargılanacak.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Habip Harun M.'nin kontrolünden çıkan otomobilin, Selçuk Baldan ile aracına çarptığı, Baldan'ın otomobilin altında kaldığı anlar yer aldı. Görüntülerde sürücünün yanında oturan kişi de kaza sonrası kaçtı.

 

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 20:29
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