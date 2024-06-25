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Yerel Drift yapan magandaya unutulmaz ceza!
Yerel

Drift yapan magandaya unutulmaz ceza!

Yeniakit Publisher
2024-06-25 18:54:00 -
Drift yapan magandaya unutulmaz ceza!

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 78 bin 11 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 78 bin 11 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şekerhane Mahallesi Mola Kavşağı'nda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü E.Ç'yi durdurmaya çalıştı.

Dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, takip sonucunda yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye, üçüncü kez alkollü araç kullanmak, drift atmak, dur ikazına uymamak, trafik düzeniyle ilgili kurallara uymamak ve kavşak giriş çıkışlarında yavaşlamama maddelerinden 78 bin 11 lira ceza kesildi.

Ehliyetine 5 yıllığına el konuldu

Sürücü belgesine 5 yıl süreyle el konularak, araç trafikten men edildi. E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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