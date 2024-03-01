Drift yapan magandaya gözaltı

Başakşehir'de drift yapıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü Z.B.'ye 39 bin 220 lira idari para cezası uygulandı.

Bahçeşehir 1. caddede bir sürücü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.Yapılan incelemede, 34 BHK 178 plakalı araç sürücüsünün Z.B. olduğu tespit edildi. Sürücü Z.B.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Drift yapmak", "Yetersiz ehliyet", "Film cam", "Yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülerde plaka takmamak", "Mevzuata aykırı çakarlı tertibat kullanmak" ve "Mevzuata aykırı ışık donanımı takmak kullandırmak" maddelerinden toplam 39 bin 220 lira para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak iptal edlien Z.B. hakkında "Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.