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Yerel Drift atan sürücüye binlerce TL ceza
Yerel

Drift atan sürücüye binlerce TL ceza

Bursa'da yol ortasında drift yapan sürücüye 6 bin 141 TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:36:00 - 2020-11-25 11:00:09

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Mevlana Mahallesi, Hüma Hatun Evleri yanı, 7. Meriç sokak üzerinde meydana geldi. Duyarlı bir kişinin kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz bir otomobilin yayaların ve araçların olduğu cadde üzerinde el freni çekerek drift yapması görüldü.

Videonun sosyal medya üzerinde hızlıca yayılarak tepki alması sonucu Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aracın 16 SUF plakalı otomobil olduğunu belirleyen ekipler aracı kısa sürede bularak sürücüsü C.Ö.'ye ulaşmayı başardı.

Sürücü C.Ö.'nün sürücü belgesine 2 ay el konulurken, K.T.K.'nın 67/1-d maddesi gereği 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

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