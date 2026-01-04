Drift atan kamyonet sürücüsüne 58 bin 217 lira ceza kesildi
Amasya'da karlı yolu fırsat bilerek kamyonetiyle drift atan sorumsuz sürücü, trafik polislerinin radarına takıldı. Tehlikeli hareketleri nedeniyle 58 bin 217 TL para cezasına çarptırılan sürücünün aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) yapılan denetimlerde Akbilek Mahallesi Elvan Çelebi Caddesi üzerinde bir kamyonetin drift attığıı tespit edildi.
Kamyonet sürücüsü hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca 58 bin 217 lira idari para cezası kesildi.
Öte yandan kamyonet, 60 gün süre ile trafikten men edildi.