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Yerel

Drift atan gence iki farklı suçtan işlem yapıldı

Konya'da aracıyla drift yapan gence hem trafik kurallarını çiğnediği için hem de 20 yaşın altında olduğu halde sokağa çıktığı için iki farklı işlem yapıldı.

2020-04-29 16:50:00 - 2020-04-29 16:52:12
Drift atan gence iki farklı suçtan işlem yapıldı

Konya'da, otomobili ile drift yapıp, bu anlarda görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Y.D.'ye 8 bin 614 TL para cezası kesilirken, 20 yaşın altında olduğu için sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle de hakkında idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yaptığı anlardan görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Otomobilin plakasından yola çıkan polis, drift yapanın Y.D. olduğunu belirleyip, kısa sürede yakaladı. Y.D.'ye 'drift atmak' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak'tan 8 bin 614 TL para cezası kesilirken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereğince hakkında adli işlem başlatıldı.

Y.D. hakkında ayrıca 20 yaşın altında olduğu için sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle de idari işlem yapıldığı belirtildi.

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