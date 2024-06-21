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Yerel Drift atan alkollü magandaya 40 bin TL ceza kesildi
Yerel

Drift atan alkollü magandaya 40 bin TL ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2024-06-21 16:05:00 -
Drift atan alkollü magandaya 40 bin TL ceza kesildi

Erzurum'da drift atan ve trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı.

Erzurum'da drift atan ve trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından bir sürücünün drift attığını tespit etti.

Ekipler, Yunus Emre Mahallesi'nde drift yapan M.S.K'yi kullandığı 34 GEH 360 plakalı otomobiliyle Ali Ravi Caddesi'nde durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücü M.S.K'nın alkollü olduğu belirlendi. Ekipler, sürücüye alkollü araç kullanma ve drift atmaktan 38 bin 672 lira ceza kesti.

Ayrıca ekipler, sürücünün ehliyetine 8 ay el koydu ve otomobili 2 ay trafikten menetti. (İLKHA)
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