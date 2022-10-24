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Spor Dries Mertens'den şaşırtan hakem yorumu!
Spor

Dries Mertens'den şaşırtan hakem yorumu!

Dries Mertens 2-2 sona eren Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası soyunma odasında adeta çılgına döndü. Hakemin verdiği kararlara isyan eden Dries Mertens'in “İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum” dediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 17:17:00 -
Dries Mertens'den şaşırtan hakem yorumu!

Dries Mertens 2-2 sona eren Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası soyunma odasında adeta çılgına döndü. Hakemin verdiği kararlara isyan eden Dries Mertens'in “İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum” dediği iddia edildi.

Dries Mertens'ten hakem isyanı geldi. Galatasaray'ın yıldızı, 2-2 sona eren Alanyaspor maçı sonrası adeta öfke kustu. Hakemlerden dert yanan Dries Mertens, İtalya örneğini verdi.

Beyaz TV'nin haberine göre Dries Mertens'in maç bitiminde soyunma odasında arkadaşlarına dert yandı ve hakemlere de tepki gösterdi. Mertens'in "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum" dediği öne sürüldü.

Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edilen Belçikalı futbolcu daha önce Napoli, PSV Eindhoven, Utrecht, Gent gibi takımlarda oynadı. Mertens Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mertens'e net 2.9 milyon euro sezonluk ücretin dışında 1.1 milyon euro da imza parası verileceği duyurulmuştu.

 

 


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