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Yerel Drenaj kuyusuna giren kardeşler zehirlenerek öldüler
Yerel

Drenaj kuyusuna giren kardeşler zehirlenerek öldüler

Samsun'da drenaj kuyusuna vana takmak için giren 3 kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 09:13:00 -
Drenaj kuyusuna giren kardeşler zehirlenerek öldüler

Samsun'da drenaj kuyusuna vana takmak için giren 3 kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Turan (40), Sadi Turan (39) ve Enes Turan (24) adlı kardeşler vanayı açmak için drenaj kuyusuna girdi.

Zehirlenerek hayatını kaybettiler

Üç kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kardeşlerin cesedi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Drenaj kuyusu nedir?

Drenaj kuyusu yapı temellerinde konut, iş yeri, fabrika, tesis, köprü, viyadük ayaklarının yüzeysel ve yeraltı sularının yol açacağı zararlardan korunması amacı ile silindir veya dörtgen şekilde betonarmeden imal edilmiş kuyulara drenaj kuyusu denir.

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