Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Pek çok kişi ise avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanıp yakalanmadığını araştırıyor.

Drej Ali yakalandı mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti Ali Yasak yakalandı mı?

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devamında gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Şüphelilerin sorgusu ise emniyette sürüyor. Eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu

Drej Ali kimdir?

Kamuoyunda Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak, 1956 yılında Urfa'da doğdu. 19 Aralık 1977 tarihinde Ülkü Ocakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1978 yılında Urfa Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanı oldu. Drej Ali'nin adı pek çok ülke gündemine oturan olaylarla gündeme geldi. Özetle 12 Ocak 1978'de kanunsuz yürüyüşe katılmaktan tutuklanmış, 25 Ocak 1978 tarihinde yapılan mahkemesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 26 Ocak 1978'te karşıt görüşlülerle girdiği silahlı çatışma neticesinde yaralandı.